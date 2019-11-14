Hilal Kaplan'dan Donald Trump diyaloğu sonrası ilk açıklama!

Sabah yazarı Hilal Kaplan, Mazlum Kobani ile ilgili Trump'a sorduğu soru ile gündeme bomba gibi düştü.

Trump, Hilal Kaplan'ın sorusunu yanıtladıktan sonra "Gazeteci olduğunuza emin misiniz? Türkiye için çalışıyor olmayasınız" ifadelerini kullandı.

Kaplan, o an neler yaşadığını ilk kez anlattı. A Haber'e konuşan Hilal Kaplan, "Mazlum Kobani'nin eli kanlı bir katil olduğunu bildiğimiz için o soruyu sordum. Ve bu teröristi senato ve meclis de ağırlamak istiyor. Bu skandal bir şey aslında." dedi.

Hilal Kaplan'ın ifadeleri şu şekilde:

"Burada Beyaz Saray'da Trump'ın yüzüne bu katili davet edecek misiniz? Trump, net bir cevap veremedi. Obama döneminde bu teröriste plaketler verdi. ABD'nin askeri kanadı bu teröriste bir paye verebiliyor. Biz Merasim Sokağı, Vodafone Park'ı, Güngören'i unutmayacağız. Bunun sorulması gerektiğini düşündüğüm için sordum. Trump da kaçamak bir cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkiler zedelenmesin diye kaçamak cevap verdi."