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GÜNCEL

Ekrem Dumanlı, Selman Gülen ifşasına çıldırdı

Ahmet Altan'ın cezaevinden çıkar çıkmaz güzellemeler yaptığı Selman'ın Fethullah Gülen'in yeğeni olduğu ortaya çıkmıştı. Soyadını yazan da bir FETÖ'cü olunca örgüt birbirine düştü.

Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği döneminde FETÖ operasyonlarına medya desteği sağlayan Ahmet Altan, kısa süren özgürlüğünde kaleme aldığı 'Selman' yazısıyla gündeme oturmuştu. Ahmet Altan 'sıradan bir masum' olarak resmettiği kişinin soyadını yazmamıştı. 

Selman'ın Fethullah Gülen'in ağabeyinin oğlu olduğunu ifşa eden ise FETÖ'nün etkin isimlerinden biri olmuştu. Bu kişi ABD'de FETÖ kolejini kuran Ali Yurtsever'di... Fethullah Gülen'e yağcılık yapayım derken Selman'ın kimliğini ifşa eden Ali Yurtsever, FETÖ'nün propaganda ekibinin gazabına uğradı. 

Ahmet Altan'ın yazıda 'soyadını bilerek' yazmadığını belirten Ekrem Dumanlı, “Bir yazarın bir şeyi söylememesinin bir hikmeti sebebi yok mudur? Yazının tarihte nasıl bir yer alacağını bilmeyen ve ulu orta konuşmayı seven bir kısım insanlar var” dedi. 

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