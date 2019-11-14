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TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yabancı sınırına kulüpler karar verecek

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Türk futbolunun birinci gündem maddesi olan yabancı kuralıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Marka ve Spor Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

"Yabancı sayısının azalmamasını isteyen büyük bir kesim var''

Türk futbolunun birinci gündem maddesi olan yabancı kuralıyla ilgili konuşan Özdemir, "Yabancı sayısının azalmamasını isteyen büyük bir kesim var. Değişmesini isteyen de önemli bir kesim var. Bunun kararını verecek olan Süper Lig'deki kulüpler. Yabancı sınırlaması konusunda Süper Lig kulüpleri bir araya gelerek ortak bir karara varmalı. Yabancı sınırlaması kararını ben tek başıma verecek değilim. Hep birlikte bir karar vereceğiz. Yabancı oyuncu transferinde bazı kriterler getirilebilir. Sayı kadar oyuncularla ilgili koyacağımız kriterin de tartışılması gerekiyor. Bu da çok önemli. Birçok takımımızda 30'un üzerinde çok sayıda futbolcu var. Bu konuda Şenol Güneş bir çalışma yapıyor. Planlamayı 3 yıllık bir periyotta yapmayı düşünüyoru.'' dedi.

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