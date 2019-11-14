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24 Kasım indirimler THY indirimleri 2019 kaç gün geçerli olacak?

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne az bir zaman kala bazı kuruluşlar öğretmenlere özel indirimler yapacağını duyurdu. 2019 Öğretmenler Günü indirime katılanlar arasında THY, Türk Telekom, PTT gibi şirketler var. Peki nedir bu indirimleri detayı kaç gün geçerli olacak?

24 Kasım'a sayılı günler kala birçok kurum Öğretmenler Günü'ne özel indirimler yaptı.  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliği ile Türk Telekom, PTT ve THY'nin bulunduğu bu kampanyada iletişim olmak üzere ulaşım ve haberleşme konularında da indirim yapılacağı bilgisi verildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel olarak bazı kamu kuruluşları indirim kampanyası düzenledi. THY, PTT ve Türk Telekom gibi resmi kurumlar bu kampanyaya destek vererek, ulaşımdan ve haberleşme konularında indirim sağlanması yönünde kampanyalar başlattı.

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