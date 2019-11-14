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Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem Tsunami alarmı verildi

Anadolu Ajansı

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaleti açıklarında meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü, eyaletin Jailolo kentinin 137 kilometre kuzeyi açıklarında olan depremin, yerin 73 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Deprem sonrası tsunami alarmı verildi.

36 kişi hayatını kaybetmişti

Maluku eyaletinin başkenti Ambon’da, 26 Eylül’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.

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