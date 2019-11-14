Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 6 PKK'lı terörist hava destekli harekatla etkisiz hale getirildi" denildi.
Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde PKK'lı teröristler tespit edildi.
Düzenlenen hava destekli operasyonda, 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/mJ5VOf8yYW— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 14 Kasım 2019