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Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 6 PKK'lı terörist hava destekli harekatla etkisiz hale getirildi" denildi.

Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde PKK'lı teröristler tespit edildi.

Düzenlenen hava destekli operasyonda, 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

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