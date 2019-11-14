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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İzlanda maçı yorumu

Türkiye-İzlanda maçı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Genç ve dinamik bir takımımız var. Şenol hocamızı ve teknik kadroyu kutluyorum. Milletimiz için hayırlı olsun." dedi.

UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 9. maçında İzlanda ile kendi sahasında 0-0 berabere kalan A Milli Takımımız, son maçlar öncesinde şampiyonaya gitmeyi garantiledi.

Maçı statta izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşma sonunda TRT Spor'un sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Her şeyden önce milli maçımızı izleyelim istedik. Bu anı beraber yaşayalım istedik. Önümüzde malum bir Andorra maçı var, şu anda Fransa ile yarışıyoruz. Bu akşam öyle veya böyle 1 puanı aldık." dedi.

"ŞENOL HOCAMIZI KUTLUYORUM"
Erdoğan, "Genç ve dinamik bir takımımız var. Şenol hocamızı ve teknik kadroyu kutluyorum. Oyuncuları kutluyorum. Federasyonumuzu kutluyorum. Son maçı da hayırlısıyla başarıp yolumuza devam edelim diyorum. Milletimiz için hayırlı olsun." diye konuştu.

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