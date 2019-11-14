Esed'den küstah çıkış: Türkiye yapmış olabilir

Beşar Esed, Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward'in İstanbul'daki ölümüyle ilgili konuştu. Esed, ajanın ölümüyle ilgili olarak Türkiye'ye küstah iftiralarda bulunarak "Bu işi Türk istihbaratı yapmış olabilir" dedi.

Beşar Esed, Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in DAEŞ lideri El Bağdadi gibi önemli sırlar bildiği için öldürüldüğünü söyledi.

Sputnik ve Rossiya 24'e demeç veren Esad, Beyaz Miğferler'in kurucusu Le Mesurier'in İstanbul'da öldürülmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Le Mesurier'in başını CIA'in çektiği Batılı istihbarat servisleri tarafından öldürüldüğünü düşünen Esed, "Bu elbette istihbarat servislerinin işi. Ama hangi istihbarat servislerinin? Genel olarak Batılı istihbarat servisleri, Türk istihbaratı veya diğer bölge ülkelerinin istihbarat servisleri, egemen ülkelerin servisleri değil, CIA'in birimleridir. Bu birimler, tek bir sahibe bağlı olarak, birbirleriyle koordinasyon içinde çalışıyor" diye konuştu.

"Bu işi Türk istihbaratı yapmış olabilir"

Esed, bu nedenle Türk istihbaratının bu işi yabancı istihbarat servislerinin talimatı üzerine gerçekleştirmiş olmasının çok muhtemel olduğunu savundu.

"El Bağdadi, Bin Ladin ve Epstein'in ölümüyle ilişkili"

Esed, Le Mesurier'in ölümünü DAEŞ lideri Ebubekir El Bağdadi, ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ve El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in ölümüyle ilişkilendirdi.

Esed, "Bu gelişme hakkında ayrıca konuşmak yerine bunu benzer olaylarla birlikte ele alalım. Epstein'in cezaevinde intihar ettiği söylendiği ancak o, İngiliz ve Amerikan yönetimlerindeki ve belki de başka ülkelerdeki önemli kişilerle ilgili çok önemli sırları bildiği için öldürüldü" ifadelerini kullandı.

"Rollerini tamamladılar ve yük olmaya başladılar"

Beyaz Miğferler'in El Kaide'nin bir parçası olduğunun bilindiğini ve sözü edilen kişilerin her şeyden önce önemli sırlara sahip oldukları için öldürüldüğünü kaydeden Esed, "Rollerini yerlerine getirdikten sonra yük olmaya başladılar ve onlardan kurtulma ihtiyacı doğdu. Bu kişilerin doğal şekilde öldüğüne veya intihar ettiklerine inanmak imkansız. Bu kişiler, onlarla onlarla birlikte gerçeklerin de ölmesi için öldürüldü" dedi.

"Hayatta kalsalardı, gerçekleri söyleyebilirlerdi"

Esed sözlerini şöyle sürdürdü: "El Bağdadi ve Bin Ladin neden öldürüldü? Hayatta kalsalardı, bazı durumlara ilişkin gerçekleri söyleyebilirlerdi. Belki de Beyaz Miğferler'in kurucusu anıları ve hayatı hakkında bir kitap üzerinde azimli bir şekilde çalışıyordu ve bu kabul edilemez bulundu. Bunlar varsayımlar ancak çok ciddi varsayımlar. Zira diğer görüşler şu anda benim için ikna edici değil."