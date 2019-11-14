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ABD Savunma Bakanlığı'ndan F-35 açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı tarafından F-35 programının kritik bir parçası olan Otonom Lojistik Bilgileri Sistemi’nin (Autonomic Logistics Information System/ALIS), savaş aracının ihtiyaçlarını karşılayamadığı belirtilerek, "ALIS’te görülen sorunları çözebiliriz ve çözmeliyiz.” denildi. Buna göre sistemde değişikliğe gidilebileceği ifade edildi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, F-35 üreticilerinin ALIS’i F-35 sisteminin 'bilgi işlem belkemiği' olarak tanımladığı ve ALIS’in hava aracının idamesi, bakımı, planlaması ve desteği kapsamında kullanıldığı vurgulandı. Örnek olarak, hem operatörler, hem de bakımcıların ALIS’i iş siparişleri ve otomatik parça siparişinde kullanabildiği söylenirken, F-35 sisteminde, araç yere indikten sonra sisteme ALIS’in yüklenmesini sağlayan geniş bir sensör yelpazesi bulunduğu belirtildi. Bu sistemin aracın nasıl performans gösterdiğini analiz edebildiği, eskiyen parçaları belirleyebildiği ve bunların siparişini verebildiği belirtildi.  

ABD Savunma Bakanlığı satın alım ve sürdürülebilirlik müsteşarı Ellen M. Lord, Perşembe günü konuyla ilgili ABD Silahlı Hizmetler Komitesi’nin iki alt komitesine ait ortak basın toplantısında şunları söyledi:

“Ne yazık ki şu an gördüğümüz üzere ALIS, savaş aracının ihtiyaçlarını karşılayamıyor. ALIS’te görülen sorunları çözebiliriz ve çözmeliyiz.”

Savunma Bakanlığı’nın ALIS sorumluluklarını belirli bir süre zarfında tamamlamaları için belirli kişilere verdiğini belirten Lord, şöyle devam etti:

“Şu an yaptığımız şey, ödenen vergilerin doğru kullanılması için ve aracın ihtiyaçlarının karşılanması için yeniden inşa etmek ve bunun hangi kapasitede uygulanabileceğine yönelik detaylı bir plan üzerinde çalışıyoruz.”

Lord’un yanında ABD Hava Kuvvetleri Korgenerali Eric Fick de mevcut ALIS sisteminin 3.1.1.1 versiyonuna sahip olduğunu, fakat 3.5 versiyonu üzerinde çalışıldığını vurguladı. Fick, söz konusu gelişmenin “kullanıcılara daha iyi bir sistem sunulması için temel işlevselliğe 300 sabitleme tamiri” içerdiğini belirtti.

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