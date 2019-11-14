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Milli Savunma Bakanlığı Ermeni din adamının öldürülmesini kınadı

Demirören Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Suriye'de Ermeni cemaatine mensup din adamının öldürülmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Bölgeye barış gelmesini engellemeyi amaçlayan bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz" denildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgenin kadim halkına mensup, Ermeni Katolik Kilisesi Papazı dostumuz Sayın Hovsep Bedoyan ve babasının, menfur bir terör saldırısı sonucu katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Bölgeye barış gelmesini engellemeyi amaçlayan bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz."

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