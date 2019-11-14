Erdoğan: Kıbrıs'ta çözüm için sergilenen çabalar maalesef karşılık bulmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs'ta çözüm için sergilenen çabalar maalesef Güney'de karşılık bulmadı" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 36'ncı kuruluş yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı. Erdoğan, "Kıbrıs Türklerinin, Doğu Akdeniz'de tespit edilen hidrokarbon kaynakları üzerindeki haklarının gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin kuruluşunun 36'ncı yıl dönümü münasebetiyle Kıbrıs Türklerini en kalbi duygularla selamladığını belirterek, "Bu gurur günümüzde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı için can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş başta olmak üzere, 36 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişmesinde, kalkınmasında, bugünlere ulaşmasında emeği geçen herkesi şükranla anıyorum" dedi.

Kıbrıs Türklerinin üzerinde özgürce yaşadığı toprakların, her türlü baskı ve tehdide rağmen Mücahitler ve Mehmetçiklerin kol kola, omuz omuza verdiği destansı bir direnişin eseri olduğunu vurgulayan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türkü kardeşlerim, büyük mücadeleler ve fedakarlıklarla kurduğu devletini, demokrasi ve ekonomide kazandığı başarılarıyla taçlandırmıştır. Ancak, Ada'da adil, kalıcı ve sürdürebilir bir siyasi çözüme ulaşılabilmesi için sergilediği çabalar, maalesef, Kıbrıs'ın güneyinde karşılık bulmamıştır. Kıbrıs Rum tarafı Ada'yı, Kıbrıs Türk halkıyla siyasi eşitlik temelinde paylaşmaya yanaşmadığı gibi çözüm gayretlerini de sürekli baltalıyor. Siyasi çözüm için bugüne kadar gereken her türlü kolaylığı gösteren Kıbrıs Türkü'ne yönelik tecrit ısrarla sürdürülüyor. Avrupa Birliği başta olmak üzere kimsenin Kıbrıs Türkü'nü Rum oyunlarının esiri haline getirmeye hakkı yoktur. Anavatan ve garantör ülke olarak, milli davamız Kıbrıs'ın ve Kıbrıs Türkü'nün yanında yer almaya devam edeceğiz."