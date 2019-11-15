Yer Kayseri! Zihinsel engelli öğrenciye kötü muamele vicdansızlar

KAYSERİ'de 75. Yıl Rehabilitasyon Merkezi'nde zihinsel engelli öğrencinin kötü muameleye maruz kalmasına ilişkin çalışma başlatan Valilik, olaya karışan görevlilerin açığa alındığını açıkladı.
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Kayseri Valiliği, zihinsel engelli öğrenciye eziyet edildiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlandığını belirterek, konu ile ilgili araştırma başlatıldığı ve sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Soruşturma başlatıldı
Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
İlimiz Melikgazi Bölgesinde bulunan 75. Yıl Rehabilitasyon Merkezinde meydana gelen olayla ilgili olarak, yöneticiler ve görevliler hakkında 4483 sayılı yasaya göre ön inceleme, 657 sayılı yasaya göre disiplin soruşturması başlatılmıştır.
Ayrıca olaya karışan kamu görevlilerinin tamamı idari tedbir olarak açığa alınmış, memur statüsünde olmayanlar için işten çıkartılma süreci başlatılmıştır.
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