Trump-Erdoğan zirvesinden neler elde ettik? ABD ziyaretine ilişkin kritik rapor
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'yde gerçekleştirdiği kritik temaslara ilişkin önemli bir rapor hazırladı. Ziyaret ile ilgili tüm detaylar çok konuşuldu. Ama en çok sorulan soru şimdi biz ne elde ettik oldu. Zirvenin yankıları sürerken dikkat çeken bir rapor hazırlandı.
Beyaz Saray'a gelişinde tören kıtası tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, makam aracından inişlerinde ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamladı.
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Daha sonra Şeref Defteri'ni imzalayan Erdoğan, baş başa görüşme için Oval Ofis'e geçti. Erdoğan ile Trump'ın görüşmesi TSİ 20.13'te başladı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ile ABD Başkanı Donald Trump'ın baş başa görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü.
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Trump-Erdoğan görüşmesinin yankıları sürerken İletişim Başkanlığı'ndan ABD ziyareti raporu geldi. Raporda ele alınan konularla ilgili önemli bilgilere yer verildi.
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