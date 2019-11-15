HABER /  YEREL

Sarıyer'de silahlar konuştu! Mahalleli sokağa döküldü

SARIYERDE’de husumetli oldukları kişilere kurşun yağdıran şüpheliler olay yerinde 1 aracı bırakarak kaçtı. Silahlı kavga sonucunda yaralanan iki kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Sarıyer İlçesi Pınar Mahallesi Çamlıbel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Silah sesleri mahalleliyi sokağa döktü

Daha sonra kavga eden şüpheliler, olay yerine otomobil ile gelerek husumetli oldukları iki kişiye tabancayla ateş açtı. Bir aracı olay yerinde bırakan şüpheliler, diğer otomobille olay yerinden kaçtı. Caddedeki silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı
 
İhbarı alan polis ve sağlık ekipleri, olay yerine gelerek yaralı vatandaşlara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı iki kişi daha sonra hastaneye kaldırıldı. Saldırıda yaralanan ve ambulanslarla hastaneye kaldırılan iki kişinin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, yaşanan olay ile ilgili inceleme başlattı

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Trump-Erdoğan görüşmesinini yankıları sürüyor! İşte ABD ziyaretine ilişkin kritik rapor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yer Kayseri! Zihinsel engelli öğrenciye kötü muamele vicdansızlar
Süleyman Soylu'dan Rabia Naz açıklaması
İbrahim Kalın: Kriz beklentileri boşa çıktı!
17 bin 689 sağlık personeli ataması yapılacak
Türkiye İzlanda maçı golleri ve geniş özeti
Erdoğan: Kıbrıs'ta çözüm için sergilenen çabalar maalesef karşılık bulmadı
ÖNCEKİ HABERLER
ABD Savunma Bakanlığı'ndan F-35 açıklaması
Avrupa Birliği İngiltere hakkında ihlal süreci başlattı
Kayseri'de zihinsel engelli öğrenciye şiddet
Cumhurbaşkanı Erdoğan soyunma odasına inerek Millileri kutladı
Japon uzman Türkiye'deki deprem gerçeğini anlattı
24 Kasım indirimler THY indirimleri 2019 kaç gün geçerli olacak?
Yorumlar