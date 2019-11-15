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Bileti aldık! EURO 2020 ne zaman başlayacak kura çekimi ne zaman? İşte yanıtı

İZLANDA ile 0-0 berabere kalan A Millilerimiz, Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. İşte EURO 2020 hakkında merak edilenler detaylar...

EURO 2020 finalleri grup kura çekimi 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.00'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek.

Gruplar belli olacak

ROMEXPO Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında gruplar belli olacak. 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerindeki şampiyonaya 12 Avrupa ülkesindeki 12 kent ev sahipliği yapacak.

Final maçı Londra'da

Açılış maçının İtalya'daki Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verilen şampiyonanın, yarı final ve final karşılaşmaları ise İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

EURO 2020 grup maçlarının oynanacağı şehirler şöyle:

A Grubu: Roma (İtalya), Bakü (Azerbaycan)

B Grubu: Saint Petersburg (Rusya), Kopenhag (Danimarka)

C Grubu: Amsterdam (Hollanda), Bükreş (Romanya)

D Grubu: Londra (İngiltere), Glasgow (İskoçya)

E Grubu: Bilbao (İspanya), Dublin (İrlanda Cumhuriyeti)

F Grubu: Münih (Almanya), Budapeşte (Macaristan)

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