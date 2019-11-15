Putin'den çok konuşulacak Erdoğan açıklaması: Son telefon görüşmemizde anlaştık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yoğun temas içerisinde olduklarını ifade eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek buna fiili olarak reaksiyon göstermeye hazırız" açıklaması yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilya'da düzenlenen BRICS Zirvesi kapsamında, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye ile ilgili "Belirli örgütlere dair çeşitli endişeleri olduğunu biliyorum. Türk tarafı, çalışma ve fiili seviyede Rus meslektaşlarına bölgedeki durumlara dair endişelerini iletecek." diye konuştu.

"ABD'nin katkısı oldu"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de DAEŞ'i mağlup ettiklerine dair açıklamalarını değerlendiren Putin, "ABD'nin katkısı oldu. Ancak askeri operasyonumuzun boyutu ve sonuçlarını göz önünde bulundurduğunuzda tarafsız her göz Rusya'nın burada oynadığı rolü görebilir." ifadelerini kullandı.

"Ortak çaba göstermeliyiz" vurgusu

Putin, Rusya'nın, Suriye operasyonuna başlamadan önce koyduğu hedeflere büyük oranda ulaştığını vurgulayarak, "Suriyeli sınır güvenlikleri Türkiye sınırında devriyelere başladı. Oralarda kimlerin kampları olduğuna dair artık daha fazla bilgimiz var. Suriye'deki militanlar civardaki Avrupa dahil tüm ülkelere tehdit olabilirler. Bunlarla mücadelede ortak çaba göstermeliyiz." diye konuştu.

Son telefon görüşmemizde bu konuda anlaştık.

"ABD'nin buradaki varlığını meşru görmüyoruz"

İdlib ve Fırat'ın doğusu olmak üzere Suriye'de tamamlanması gereken çok sayıda görev olduğunu savunan Putin, "ABD ordusu da hala bu bölgede ve birçok defa söylediğimiz gibi ABD'nin buradaki varlığını meşru görmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Son telefon görüşmemizde bu konuda anlaştık"

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son derece yoğun temas halinde olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Belirli örgütlere dair çeşitli endişeleri olduğunu biliyorum. İş birliğimizi göz önünde bulundurduğunuzda, Türk tarafı çalışma ve fiili seviyede Rus meslektaşlarına bölgedeki durumlara dair endişelerini iletecek. Son telefon görüşmemizde bu konuda anlaştık.