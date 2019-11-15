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Fransa Türkiye'den liderliği aldı

Demirören Haber Ajansı

UEFA 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9'uncu hafta maçında Fransa, kendi sahasında Moldova'yı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup ederek grupta yeniden liderliğe yükseldi.

A Milli Takım'ın grubunda oynanan bir diğer müsabakada Fransa, Stade de France'de Moldova'yı konuk etti. Türkiye'nin İzlanda ile 0-0 berabere kalmasının ardından liderlik için fırsat yakalayan Fransa, 9'uncu dakikada Rata'nın attığı golle sürpriz bir şekilde geriye düştü.

Fransa, 35'te Varane ile eşitliği yakalarken, ilk yarı da bu skorla bitti: 1-1. 79'uncu dakikada Giroud'un penaltıdan kaydettiği golle öne geçmeyi başaran Fransa, Türk teknik adam Engin Fırat'ın yönettiği Moldova'yı 2-1 mağlup etti ve gruptaki puanını 22'ye yükselterek son maçlar öncesi liderliğe yükseldi.

Fransa, son maçında Arnavutluk deplasmanına giderken, Türkiye ise deplasmanda Andorra ile karşı karşıya gelecek.

Öte yandan bugün grupta oynanan diğer maçta Arnavutluk ile Andorra 2-2 berabere kaldı.

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