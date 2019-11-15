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Dolar 15 Kasım'a 5.75'ten başladı! Analistlerden 'TL üzerinde baskı var' uyarısı

Dolar/TL 15 Kasım gününe 5.7545'ten başladı. Dolar kuru, ABD ile ilişkilerde problem yaratan konuların ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan kritik zirvede netlik kazanamamasıyla nötr seyrini devam ettiriyor.

S-400 ve yaptırım gelişmelerini izlemeye devam edecek ,piyasaların içerideki ana gündem maddesi 12 Aralık'taki verilecek faiz kararı olacak. 

Dolarda son durum

Merkez Bankası faiz kararı izlenecek

Yeni bir gelişme olmadığı takdirde piyasaların gündemi Merkez Bankası'nın 12 Aralık'ta vereceği faiz kararı. Son 3 toplantıda beklentilerin üzerinde 1000 baz puan faiz indiren TCMB'nin bu toplantıda da beklentileri aşması ihtimal dahilinde.

Dar bant hareketinin korunması beklentisi

Analistler bu durumun TL'de baskı yarattığını belirtse de CDS'lerin gerilemesi ve küresel görünümün de desteklemesiyle dolar/TL'de bir süredir devam eden dar bant hareketinin korunması bekleniyor. 

Veri akışı etkileyecek

Dışarıda ise Trump'ın azil süreciyle ilgili gelişmeler, son aşamaya gelen ancak çözülmeyen ABD - Çin ticaret görüşmeleri izleniyor. Bugünkü veri akışında ağustos ayı işsizlik rakamları, bütçe dengesi ve perakende satışlar öne çıkıyor. Euro bölgesindeki enflasyon ve ABD çekirdek perakende satışlar da dışarıda izlenen veriler arasında.

Altında son durum

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