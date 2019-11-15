Şenol Güneş Cumhurbaşkanı Erdoğan'la neler konuştu?

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Sayın Cumhurbaşkanımız maçtaydı. Maçtan sonra soyunma odasına geldi. Çok özel değilse neler konuştunuz?" sorusuna "Terden su içindeydim. Soyunma odası havasızdı. Cumhurbaşkanımız da bizimle bekledi. Kendisine teşekkür ediyorum." şeklinde yanıt verdi.

UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9'uncu maçında evinde İzlanda ile 0-0 berabere kalarak şampiyonaya gitmeye hak kazanan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"9 ay oldu, 9 doğurduk"

Şampiyona'ya katıldıkları için mutlu olduklarını ifade eden Şenol Güneş, "Mart ayında başladık bu yarışa, marttan bu yana 9 ay oldu, 9 doğurduk ama Avrupa Şampiyonası'na katılıyoruz. Mutluyuz, sevinçliyiz. Tekrar bu heyecanı yaşatan herkese çok teşekkür ediyorum. Biz birlikte iş yapmaktan yanayız. Avrupa Şampiyonası'nda iyi sonuçlar almak istiyoruz ama yarından itibaren o çocuğa iyi bakmamız lazım, onu korumak lazım. Yeniden dünya şampiyonalarına ve Avrupa şampiyonalarına nasıl katılırız bunları düşünmemiz gerekiyor. Bu takım bizim takımımız. Bu grupta önemli bir şans yakaladık, herkes bizi seviyor, sempatik bir takım haline geldik. Büyük mesafe katettik. Tesadüflere bırakmadan ilkeli ve planlı olmamız gerekiyor. Bir nesil gelsin, bizi kurtarsın yerine bu nesillerin iyi olması için neler yapılması için konuşulması gereken bir dönemdeyiz. O nesil içinde bende olacağım ama sadece bana bırakılırsa yine eskisi gibi oluruz" diye konuştu.

"İstanbul'da milli maç oynamaya devam edeceğiz"

İstanbul'da maç oynamaya devam edeceklerini belirten Güneş, "Zor bir maçtı. İlk yarıda onların sert oyununa cevap veremedik. Aslında kapanıp hızlı çıkmak istiyorduk ama ikinci yarı bunu yapabildik. Amacımız risk almadan şampiyonaya gitmek için gereken puanı almaktı bunu da başardık. Taraftar gayeti iyiydi. İstanbul'da üç büyük kulübün stadında maç yaptık, iyiki de yaptık. Bugün de Galatasaray'ın stadındaydık, başkan Mustafa Cengiz de maçı izlemeye geldi. Kendisine de söyledim, teşekkür ederim. Kasımpaşa ve Başakşehir stadında da oynamak isteriz ama kapasite yetmeyebiliyor. İstanbul'da oynamaya devam edeceğiz ama Anadolu'da da olmaya devam edeceğiz. Yeni oyuncu profillerini Türk futbolunun stilini yeniden dizayn etmemiz gerekiyor. Hayallerimiz çok ama tabii bu hayallerin hepsini başarmak da benim ömrüm yetmez. Ben tek başına hayallerimizi gerçekleştiremem, birlik beraber içinde hepimiz bunu sağlamalıyız" dedi.

"Benim için asıl hedef Dünya Kupası"

Kazanarak çıkmaları halinde daha önemli olacağını ama sonuç olarak şampiyonaya gittiklerini söyleyen Güneş, "Moldova’nın kazanması zor. Engin Fırat hoca orada. Belki iş görürler ama zor gibi görünüyor. Hoca olarak 25 puana çıkarak buradan ayrılmak beni çok mutlu eder tabii. Son dakikalarda burada gol yeseydik çok büyük hayal kırıklığı olurdu ve o durum daha önemliydi. Aslında beraberlik beni mutlu ediyor. Kazanarak çıkmak tabii ki daha iyi olurdu ama bu da önemli. Andorra maçında bazı oyuncularımız yorgun. Ama yine de orada kazanacağımızı düşünüyorum. Tabii ki grup birinciliğini isteriz ama şu anda baktığınızda Ukrayna, Polonya birinci. İkinci olmak çok da problem değil. Avrupa Şampiyonası, çocuklarımız için de bir imtihan olacak. Kaybetmeyi de öğrenmeleri gerekiyor. Hep kazanarak olmaz. Benim için asıl hedef Dünya Kupası. Tabii ki Avrupa Şampiyonası’nda önemli neticeler alarak tecrübe kazanmak istiyoruz. Ama bu tecrübeyle Dünya Kupası’na gidersek yukarılarda olacağımızı düşünüyorum ben" şeklinde konuştu.

"Enes'i Andorra maçında oynatacağım"

Enes Ünal'a Andorra mücadelesinde şans vereceğini açıklayan Şenol Güneş, "Arnavutluk ve Andorra maçında tamamen kazanmaya oynadık, gol pozisyonlarını gole çevirmeyi beceremedik. Bugünkü maç öyle bir maçtı. İzlanda'nın maça iki forvet ile çıkmasını bekliyordum öyle de çıktılar. Duran topları iyi kullanıyorlar rakibin en önemli silahları buydu. Bizde ona göre bir takım çıkarmaya çalıştık. Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu arasında tercih yaparak orta sahaya Okay'ı koydum. Hem Kenan hem de Cenk takımdan çıkınca Burak ve alternatifi Enes kalmıştı. Enes iyi durumda. son maçta oynatacağım. Aynı şekilde Schalke'den Ahmet Kutucu'yu da alacağım. Onları da görmem gerekiyor. Alternatif yaratmamız gerekiyor, kadroyu genişletmemiz lazım. Ahmet Kutucu hareketli bir isim. Kanatta oynayabilir, forvette, değerlendireceğiz" açıklamalarında bulundu.

"Avrupa Şampiyonası'na katılmak onu dinlendirdi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD seyahatinden hemen sonra maça gelmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Cumhurbaşkanı'nın çok önemli kararların ve görüşmelerin olduğu bir seyahetten direk maça gelmesi çok önemli Cumhurbaşkanı soyunma odasına geldi ve bizi de tebrik etti. İşçimiz, köylümüz, halkımız bizi nasıl destekliyorsa içlerinde nasıl heyecan taşıyorsa Cumhurbaşkanı'nda da bu var diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı zaten makamı dışında bir futbol adamı, futbolun bilen biri. Cumhurbaşkanı'nın seyahati onun için yorucuydu ama beraber olmak ve Avrupa Şampiyonası'na katılmak onu dinlendirdi. Ben terden duramıyordum ama o bizi bekledi. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Cengiz ve Hakan daha iyi olabilirdi"

İzlanda ile deplasmanda oynadıkları mücadele bugünkü gibi diri olsalardı kazanabileceklerini belirten Şenol Güneş, "Futbola farklı yorumlar yapılabilir. Mesela deplasmandaki maçta bugünkü kadar diri olsaydık, biz orada kazanırdık. İki takım da kıran kırana oynadı bugün. İki takım da kontrollü ve baskılı oynamaya çalıştı. Gol atmadan çok gol attırmamayı düşündüler. Biz buna rağmen ikinci yarıda çıktık. 0-0 olunca eleştiriler var. Ben de kazanmayı isterdim. Yusuf'la başlayabilirdim ama geride daha dikkatli oyunculara ihtiyacım vardı. Okay bugün iyiydi. Fransa maçında ağır kalmıştı ama bugünkü maç tam ona göre gelişti. Oyunun formatını iyi irdelemek gerekiyor. Dönen top konusunda da bu maçta çok dikkatliydik. Cengiz ve Hakan daha iyi olabilirdi" değerlendirmesinde bulundu.