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Türkiye İstatistik Kurumu rakamları açıkladı! Ağustos ayı işsizlik oranı yüzde 14 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre İşsizlik Ağustos'da yüzde 14 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 980 bin kişi artarak 4 milyon 650 bin kişiye yükseldi.

İşsizlik oranı 2.9 puanlık artış ile yüzde 14.0 düzeyine yükselirken, aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 3.5 puanlık artış ile yüzde 16.7'ye çıktı.

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 6.6 puanlık artış ile yüzde 27.4'e çıkarken, 15-64 yaş grubunda bu oran 2.9 puanlık artış ile yüzde 14.3 olarak gerçekleşti.

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