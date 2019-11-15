Süleyman Soylu'dan Rabia Naz açıklaması : Kimse bu meseleye korkudan giremiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cüneyt Özdemir'in Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili soruşturmada yaşananlara ilişkin iddialarına cevap verdi. Soylu, Rabia Naz'ın babası için verilen gözaltı kararının da nedenini açıkladı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Rabia Naz'ın babasının gözaltına alınmasıyla ilgili iddialarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan cevap geldi. Rabia Naz'ın babasının iddialarına ilişkin bugüne kadar en ufak bir bulguya rastlanmadığını söyleyen Soylu, bu iddialar üzerinden yargı, emniyet ve tüm kurumların birileri tarafından felç edilmek istendiğini ifade etti.

Cüneyt Özdemir, Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı Orhan Pamuk'un Kar romanına benzetti. Rabia Naz'ın babasının kızının ölümünü araştırdığı için gözaltına alındığını ileri süren Özdemir, Türkiye'de bir gücün her şeyi yönlendirdiğini iddia etti.

Süleyman Soylu'dan açıklama

Cüneyt Özdemir'in kişisel Youtube kanalından yaptığı bu açıklamaya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan cevap geldi. Özdemir'i telefonla aradığını ve Rabia Naz soruşturmasını kapatmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyleyen Soylu, gözaltı kararının da nedenini anlattı.

İşte Soylu'nun twitter'dan yaptığı o açıklama;

"Yaptığı açıklama üzerine Cüneyt Özdemir’i aradım. TBMM Araştırma Komisyonu’nun ismi kullanılıp kandırılarak olay yerine getirilen müştekinin tehdit, şiddet görerek, zorla alıkonularak ifadesinden vazgeçirilmeye çalışıldığı iddiasına devletin kayıtsız kalamayacağını ve gereğinin yerine getirilmesisinin hukuk devletinin görevi olduğunu söyledim.

Aylardan beri bu meseleyi takip ediyorum. Kimse bu meseleye korkudan girmek istemiyor. Girenleri de sosyal medyada ya marjinaller ya da yüreği acıyanlar tepkiyle susturuyorlar.

Herkes görevini yapıyor

Gördüğüm şudur; Yargı emniyet adli tıp herkes görevini yapıyor. Buradan çıkarılmak istenen hedeflenen sonuç şudur; Rabia Naz kızımız üzerinden yargı, emniyet, tüm kurumlar birileri tarafından felç edilmek isteniyor.

Söyledim tekrar söylüyorum. Bugüne kadar babanın iddialarını kanıtlayacak en ufak bulguya rastlamadık. Bu meseleyi kapatabilecek Türkiye’de bir güç yok. Böyle bir vicdan da yok. Bu konu sosyal medyanın malzemesi değil adaletin işidir.

"Defalarca hakaret etmesine rağmen..."

Şaban Vatan şahsıma da defalarca hakaret etmesine rağmen hep acısına, yaşadıklarına yordum. Ancak son olay araştırılması, irdelenmesi gereken başka bir boyuta taşındı. Kimsenin kendisini hakim savcı yerine koyup başkasının kişilik haklarını ihlal etmeye, zorla alıkoymaya, ifadesini değiştirmesi için tehdit etmeye ve işkence yapmaya hakkı yoktur. Hukuk doğrusunu yapmaktadır."