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Hintli adam akıllı telefon patlaması sonucu öldü

Hindistan'da bir adam, gece uyurken akıllı telefonun patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

Şimdiye kadar akıllı telefon patlaması nedeniyle birçok insan yaralandı. Ancak bu seferki patlama ölümle sonuçlandı. Hindistan'ın Jagatsinghpur bölgesinde yaşayan bir adam, akıllı telefonun patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

22 yaşındaki Kuna Pradhan, telefonu şarja takıp uykuya daldıktan sonra, telefonu bir bomba gibi patladı. Sabah saat 5 civarında olayı duyan komşuları, talihsiz adamı hastaneye kaldırsa da Pradhan kurtarılamadı.

Telefonun markası açıklanmadı

Yetkililer, telefonun marka ve modeli gibi herkesin merak ettiği soruları cevapsız bırakırken, daha ayrıntılı bir araştırma yapacaklarını açıkladı.

Benzer bir olay Kazakistan'da yaşanmıştı 

Akıllı telefon patlaması sonucu ölen, sadece Hint Kuna Pradhan değil. Benzer bir olay Kazakistan'da da yaşanmış ve bir genç, şarj sırasında akıllı telefonun patlaması sonucu olay yerinde ölmüştü. Ancak telefonun marka ve modeli gibi bilgiler yine gizli tutulmuşu.

Uzmanlar uyarıyor 

Akıllı telefon patlamalarının sık sık yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, özellikle gece yatarken telefonların şarjda bırakılmaması gerektiğini söylüyor. Buna ek olarak, telefonunuzu şarj olurken kullanmamanız, güvenliğiniz açısından oldukça önemli.

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