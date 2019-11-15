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Dilipak'tan merak edilen soruya yanıt: Trump'ın 'gül hatırı' için Putin'i feda etmeyiz

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Erdoğan-Trump zirvesiyle ilgili merak edilen bir soruya yanıt verdi. Dilipak, "Bir şeye talip olursanız, süre belirtmiş ve avans vermişseniz artık o mal satılmaz. Yani demem o ki, Trump’ın 'gül hatırı' için Putin'i feda etmeyiz" diye yazdı.

'Bay Trump' başlıklı yazısında "Biz sizin 52. eyaletiniz değiliz" diyerek ABD'ye tepki gösteren Abdurrahman Dilipak, "Bir şeye talip olursanız, süre belirtmiş ve avans vermişseniz artık o mal satılmaz. Patriot'u satmayan sizsiniz. S-400’ü almaya mecbur kaldık. Biz sizin 52. eyaletiniz değiliz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sonrası Beyaz Saray'ın S-400’lere ilişkin açıklamalarına sinirlenen Dilipak, "ABD'yi ikna etmek gibi bir çabanın da anlamı yok. Çünkü her şeyi biliyorlar. ABD, bizden kendilerine sadakat göstermemizi ve söz dinlememizi söylüyor. Suriye ve Irak konusunda bir görüş birliği de yok" dedi.

"Türkiye’siz olmuyor çünkü"

Dilipak, yazısında şu ifadelere yer verdi: Tekrar söylemek gerekirse, Erdoğan’ın ABD ziyaretinin tek anlamı var.

ABD Türkiye’yi yanına almak için yeni bir hamle içinde. Türkiye’siz olmuyor çünkü. Kushner lobisi bu konuda aktifti.

Erdoğan’ın ziyareti sürecinde medyada süreçle ilgili Trump güzellemesi yaptılar ve ABD’nin dostluğuna vurgu yaptılar. Hemen hemen hiçbir tartışmalı konuya girmediler. Ne mektup, ne FETÖ, ne PYD, ne Suriye konusunda bir kriz ortamı vardı. Tabi herkesin merak ettiği bir konu da, Trump’a ne kadar güvenilebileceği ile ilgili idi. Azil süreci ile eş zamanlı bu ziyaret gerçekleşirken İsrail’in aynı zamanda Gazze'ye saldırması ve Irak’ta tırmanışa geçen sokak gösterilerinin gündeme gelmemesi ne anlama geliyordu.

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