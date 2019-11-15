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Trump senatörleri Erdoğan ile neden buluşturdu? Serdar Turgut'un iddiası olay oldu

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ABD Başkanı Trump'ın cumhuriyetçi bazı senatörleri Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşturmasıyla ilgili Habertürk Washington muhabiri Serdar Turgut, dikkat çeken bir iddiayı paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray'da cumhuriyetçi senatörlerle direkt görüşmesi tartışma konusu oldu. Kimsenin beklemediği bu gelişme iç siyasette yankı buldu.

Muhalefet "hesap soruldu" dedi

Bu duruma tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basına açık bir hesap sorma görüntüsü verildiğini iddia etti. Hatta gazeteci Fatih Portakal, bir adım ileri giderek diplomatik skandal olarak niteledi.

"Washington gerçeğini bizzat göstermek için çağırmıştı"

Habertürk Washington muhabiri Serdar Turgut ise tam aksini düşünüyor. Konuyu bugünkü yazısında değerlendiren Turgut'a göre Trump, Erdoğan’a bir Washington gerçeğini göstermek istediği için senatörleri çağırdı. 

Senatörlerin direkt görüşmesiyle ilgili durumu yıllardır Washington’da ABD-Türkiye ilişkisini izleyen dostlarına sorduğunu belirten yazar, "bu ilk defa yaşanan bir gelişmeydi" yanıtı aldığını aktardıktan sonra şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Bazı sözlerimi daha sonra tutamazsam sen de anlayışla karşıla beni"

"Gerçi Trump onları toplantıya Başkan Erdoğan’a bir Washington gerçeğini bizzat göstermek için çağırmıştı. Trump, Erdoğan’a "Gördün mü bak ben nelerle uğraşıyorum. Bazı sözlerimi daha sonra tutamazsam sen de anlayışla karşıla beni" dediğinde lafına inandırıcılık katmak için senatörler oraya getirilmişti."

Erdoğan'ın senatörlerle direkt görüşmenin önemli bir gelişme olduğunu savunan yazar, kongre ve lobi gerçeğini hatırlattıktan sonra, yazısını şu sözlerle tamamladı: 

"Trump'ın Erdoğan'a 5 saatini ayırması olağanüstü olarak yorumlandı"

"Washington’daki uzman çevreler senatörlerin görüşmeye katılmasına şaşırmanın yanı sıra Trump’ın Erdoğan’a tam beş saatini ayırmasını da olağanüstü bir gelişme olarak yorumladılar ve bunun da Trump’ın Erdoğan’a verdiği önemi gösterdiğini vurguladılar."

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