Kahramanmaraş Belediye Başkanı'ndan Trabzonlu kadına: Sizi biz Müslüman yaptık

AK Parti Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, çarşı ziyareti yaparken konuştuğu Trabzonlu kadına "Sizi biz Müslüman yaptık" dedi. Tepkiler üzerine açıklama yapan Başkan Güngör, sözlerinin çarpıtıldığını, şaka yollu söylediğini belirterek özür diledi.

Güngör ile Trabzonlu olduğunu belirten bir kadın arasında yaşanan diyalog çok konuşulanlar arasına girdi. Güngör, sohbet ettiği bir kadının Trabzonlu olduğunu öğrenince "Sizi biz Müslüman yaptık" şeklinde konuştu. Kadın ise şaşırarak "Ne demek yani o?" sözleriyle karşılık verdi.

"Maksadını aşan sözler söyledi"

Güngör, tepkiler üzerine sosyal medya hesabından özür dilerken Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu da aradı. Başkan Zorluoğlu, görüşmenin detaylarını şöyle anlattı: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı eski bir dostumdur. Dün akşam üzgün olduğunu söyledi.

Sokakta Trabzonlu bir hemşehrimizle boş bulunduğunu maksadını aşan sözler söylediğini ifade etti ve özür diledi.

O da eksiğini hatasını gördü, bazen biz de böyle hatalara düşebiliyoruz.Maksadının bu olmadığını biliyorum. Niyetlere bakmak lazım. Niyetinin halis olduğunu biliyorum. Maraş bizim kardeş şehrimiz ve inşallah bizim dönemimizde hem Trabzon Caddesi hem de Maraş caddesiyle ilgili özel projemiz var. Ufak bir yol kazası diyelim ve üzerinde çok durmayalım diye öneriyorum.

Trabzonlu bir hanım kardeşimizle 'şaka ve espri' mahiyetli ifademiz çarpıtılarak amacı dışına aktarılmıştır.

Güngör, sözlerim çarptırıldı deyip özür diledi

Tepkilerin hedefindeki isim Başkan Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisini savundu. Sözlerinin çarptırıldığını ifade eden Güngör, sözlerini şöyle sürdürdü: Çarşı ziyareti sırasında karşılaşmış olduğumuz şehrimizde mukim Trabzonlu bir hanım kardeşimizle 'şaka ve espri' mahiyetli ifademiz çarpıtılarak amacı dışına aktarılmıştır. Tarihten ve Saçaklızadelerden bu yana Trabzon ve Kahramanmaraş kardeşliğini espriyle ifade etmek amacıyla sarfedilen sözlerimin maksadı dışında bir anlam yüklenerek medyada paylaşılmasından dolayı son derece üzgün olduğumu belirtmek isterim. Hiçbir art niyet ve ima taşımayan, kastı aştığı anlaşılan bu diyalogdan dolayı başta hanım kardeşimiz olmak üzere bütün Trabzonlu kardeşlerimden özür ve helallik diliyorum.