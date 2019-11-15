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Donald Trump'tan Erdoğan'a NASA çalışanı Serkan Gölge teşekkürü

Terör örgütü 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla Türkiye'de 3 yıla yakın tutuklu bulunan ve Mayıs ayında serbest bırakılan NASA çalışanı Serkan Gölge için ABD Başkanı Trump, Erdoğan'a teşekkür etti.

Türkiye’de 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla üç yıla yakın süredir tutuklu bulunan ABD vatandaşı ve NASA çalışanı Serkan Gölge, Mayıs ayında serbest bırakılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrasında Serkan Gölge için teşekkür etti.

Bu güzel jestti

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeden sonra, basın mensuplarına yaptığı açıklamaya "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Serkan Gölge'yi serbest bıraktığı için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Kendisi gözaltındaydı. Bu güzel jestti. Teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu ABD için ve Türkiye için iyi haber." sözleriyle başladı.

Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge için başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili alınan ateşkes kararının devam ettiğini belirterek şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanına işbirliği için teşekkür ediyorum

"Suriye'deki durum için geçen ay Pence ve Pompeo'yu göndermiştim. Görüşmeler gerçekleştirmişti. O'Brien de aynı şekilde sayın Erdoğan'la görüştüler. Buradaki görüşmeler çok başarılı oldu. O günkü görüşmelerde çok şey başardılar. Bu karmaşık durumun iyileştirilmesi adına gelişme kaydettiler. Ateşkes devam ediyor. Cumhurbaşkanına işbirliği için teşekkür ediyorum.

Türkiye yapması gerekenleri yapmaya devam edecek. Ben Cumhurbaşkanını çok destekliyorum. Ateşkes her ne kadar karmaşık da olsa ileriye doğru gidiyor. ABD ve Türkiye başka güvenlik konularında da birlikte çalışıyorlar."

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