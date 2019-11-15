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Trabzonspor'da Filip Novak şoku

İhlas Haber Ajansı

Trabzonspor'da sakatlık kabusu dinmiyor. Bordo-mavililerin Çek futbolcusu Filip Novak'ın 1.5 ay sahalardan uzak kalacağını belirtildi.

Milli ara sonrası sakat oyuncularına kavuşmanın heyecanını yaşayan Trabzonspor'a, Filip Novak'tan gelen kötü haber moralleri bozdu. Çek oyuncunun 6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

6 hafta sahalardan uzak kalacak
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı, "Çekya milli takım antrenmanında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuz Flipp Novak’ın milli takım doktoru tarafından yapılan ilk muayenesi ve tetkikleri sonucu sağ alt baldır soleus adelesinde kısmi yırtık tespit edilmiş olup ilk değerlendirmelere göre 6 hafta civarında sahalardan uzak kalacağı sağlık kurulumuza iletilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuz Pazar günü Trabzon’a gelecek ve burada kulüp doktorumuz Hakan Ayaz tarafından tekrar değerlendirilerek tedavisine Trabzon’da devam edilecektir" denildi.

U21 milli takım kampında kasığındaki ağrıları nedeniyle kadrodan çıkartılan Yusuf Sarı ise Trabzon’a gelerek tedavisine başlanacağı belirtildi.

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