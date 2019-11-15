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5 gündür tampon bölgede bekleyen DEAŞ'lı gece bu minibüste uyuyor

Türkiye'nin ABD'ye gönderilmek üzere sınır dışı ettiği ancak Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı teröristin Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgede bekleyişi sürüyor. Öte yandan DEAŞ'lı Türk yetkililerin tahsis ettiği minibüste geceyi geçirdi.

Türk yetkililer tarafından ayrıca DEAŞ'lı teröristin yiyecek ve içecek ihtiyaçları da gideriliyor.

5 gündür bekliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda yakalanarak, Pazartesi günü Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı ettiği ancak Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı Muhammad Darwis B.'nin (39) tampon bölgede beşinci gününde bekleyişi sürüyor.

Geceyi minibüste geçiriyor 

Söz konusu DEAŞ'lı Muhammad Darwis B.'nin Ürdün uyruklu olduğu ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olduğu iddia edildi. Söz konusu DEAŞ'lının geceyi tampon bölgeye çekilen araçta geçirdiği ve kendisine gıda takviyesinde bulunulduğu öğrenildi.

Ürdün asıllı ABD pasaportu var

İstanbul Göç İdaresi tarafından Pazartesi günü sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirilen Ürdün uyruklu ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olduğu iddia edilen DEAŞ'lı terörist, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a sınır dışı edildi. Ancak karşıdaki Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler, teröristi kabul etmeyerek yaya olarak geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği Muhammad Darwis B., iki ülke arasındaki tampon bölgede kaldı.

Yaya geçişi yok, araçla geçişe izin veriliyor 

Muhammad Darwis B.'nin 5 gündür tampon bölgede bekleyişi sürüyor. Öte yandan, Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki güvenlik önlemleri devam ederken, sınır kapısının önü resmi ve sivil araçlarla gazetecilerin görüntü almaması için kapatıldı. Söz konusu sınır kapısında yaya geçişine izin verilmezken, sadece vatandaşların özel araçlarla geçişi sağlanıyor.

ABD'ye gönderilecek 

İçişleri Bakanlığından, söz konusu DEAŞ'lı terörist ile ilgili yapılan açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçı olan ve hakkında sınırdışı kararı alınan, 11 Kasım 2019 tarihinde isteği üzerine 3'üncü ülke olarak Yunanistan'a sınır dışı edilen ancak Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan Amerika Birleşik Devleti uyruklu Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) ile ilgili olarak; ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine ABD'ye gönderilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır." denildi.

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