Moldova teknik direktörü Engin Fırat'tan sert sözler

Moldova teknik direktörü Engin Fırat, deplasmanda oynadıkları Fransa maçı sonrası hakeme sert sözlerle yüklendi.

Moldova deplasmanda Fransa'ya dirense de Fransa, karşılaşmanın son bölümünde penaltıdan attığı golle rakibini 2-1 mağlup etti ve liderliğe yükseldi.

Türkiye'yi de ilgilendiren maçın ardından Moldova cephesi, karşılaşmanın hakemi Gediminas Mazeika'ya öfkeliydi.

"Fransa'nın hakemin yardımına ihtiyacı yok"

Moldova'nın Türk Teknik Direktörü Engin Fırat, ''Benim oyuncularım Moldova'da 500 kişiye karşı oynuyorlar, burada 70 bin kişinin önündeydiler. Onlarla gurur duyuyorum! Hakem Mazeika'ya çok öfkeliyim. Küçük bir ülke olabiliriz ama verdiği kararlar kabul edilemez. Fransa'nın attığı ilk golde Giroud faul yapıyor. Fransa tabii ki bizden daha iyi takım ama hakemin yardımına ihtiyaçları yok.'' sözlerini kullandı.