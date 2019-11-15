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A Milli Takım, Andorra maçı için İspanya'ya hareket etti

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki son maçı olan Andorra karşılaşması için İspanya'ya hareket etti. Şampiyonaya katılmayı garantileyen ay-yıldızlılar, İspanya'dan otobüsle Andorra'ya geçecek.

İstanbul'da dün akşam İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020 biletini alan A Milli Futbol Takımı, H Grubu'ndaki son maçında pazar günü Andorra ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı kafile, Andorra'ya gitmek üzere İspanya'ya hareketi öncesinde saat 10.15 sıralarında İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan burada Andorra maçına ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İnşallah kazanıp döneceğiz. Artık kazanmaya alıştık. Çok iyi olacak" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım, saat 11.00'de özel uçakla İstanbul'dan İspanya'ya hareket etti. Ay-yıldızlılar, İspanya'dan otobüsle Andorra'ya geçecek.

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