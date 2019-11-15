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Erdoğan'dan yeni parti kuracak Ali Babacan kararı! Avukatlar istifa etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatları eski bakanlar Ali Babacan, Sadullah Ergin ve Beşir Atalay’ın avukatlığından istifa etti.

ANKARA 2. Ağır Ceza Mahkemesi, arasında dönemin Başbakanı Erdoğan ve Bakanlar Kurulu üyelerinin olduğu devlet büyüklerinin kriptolu telefonlarının dinlenmesi davasına bakıyordu. Heyet, Şubat 2018’de 24 sanığa 10 yıl 6 ay ile 63 yıl 9 ay arasında değişen çeşitli miktarlarda hapis cezası verdi.

Bu davanın müştekileri arasında Erdoğan’ın yanı sıra eski bakanlar Sadullah Ergin, Ali Babacan ve Beşir Atalay da yer alıyordu. Bu üç bakanın avukatlığını Erdoğan’ın avukatları üstlenmişti.

Babacan'ın avukatlığından istifa etti
Babacan, Ergin ve Atalay’ın yeni parti kurmak için AK Parti’den istifa etmeleri üzerine dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Erdoğan’ın avukatları Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan, dosyanın şu an bulunduğu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi’ne dilekçe verdi.

“Mesleki olarak gördüğüm lüzum üzerine katılan vekilliğinden çekiliyorum” denilen dilekçede, istifa kararının eski bakanlara tebliğ edilmesi de istendi.

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