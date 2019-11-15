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'Allahın sopası yok ki...' İklim değişikliği önergesini reddettiler 2 dakika sonra su bastı

VENEDİK'teki Büyük Kanal'da bulunan Veneto Bölge Parlamentosu'nu, üyelerin iklim değişikliğiyle ilgili önergelerin reddetmesinden iki dakika sonra su bastı.

İtalya'da kısmi özerkliğe sahip 20 bölgeden biri olan Veneto'nun başkenti Venedik'te Bölgesel Parlamento Salı gecesi, iklim değişikliğiyle mücadeleyle ilgili bir dizi öneriyi oyladı.

Öneriler reddedildi
Gece saat 22.00'de yapılan oylamada Lig, İtalya'nın Kardeşleri ve Haydi İtalya partilerinin oylarıyla önergeler reddedildi.

2 dakika sonra...


Oylama bittikten 2 dakika sonra parlamentoyu sular bastı. Demokrat Partili üye Andrea Zanoni'nin Facebook'ta sular içindeki meclis salonunun fotoğraflarını paylaştı.

Venedik de sular altında

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, bu hafta kentte yaşayan son 53 yılın en büyük su baskınının iklim değişikliğinin sonucu olduğunu söylemişti.

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