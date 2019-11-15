Hazır yufkadan kolay kıymalı su böreği tarifi ve malzemeler listesiyle sofralarınızı şenlendirin. 6 adet hazır yufkadan 10 kişilik kolay kıymalı su böreği tarifinde 4 yumurta, 2 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvıyağ, 2 su bardağı suyun yanı sıra soğan, tereyağ, kıyma, maydanoza ihtiyacınız var. İşte kıymalı su böreği tarifi...

Su böreği yapmak zahmetli iş. Ancak sizin için derlediğimiz hazır yufkadan kolay kıymalı su böreği tarifi ile çok fazla zaman harcamadan lezzetli bir su böreği hazırlamanız mümkün. Kolay kıymalı su böreği tarifini aynen uygulayarak peynirli su böreği yapmanız da mümkün. Kıymalı su böreği tarifi için malzemeler listesinde, 6 adet yufka, 4 adet yumurta, 2 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvıyağ, 2 su bardağı su var. Kıymalı su böreğinin iç malzemesi için ise 1 adet soğan, 1 çorba kaşığı tereyağ, 400 gram kıyma, yarım demet maydanoz, tuz, karabiber ve 1 çay kaşığı tozşekere ihtiyaç var.

Kolay kıymalı su böreği nasıl yapılır diye merak ediyorsanız işte tarifin detayları...

Böreğin iç malzemesi hazırlamak için, ince kıydığınız soğanı tereyağında hafif pembeleşene dek soteleyin. Kıymayı ekleyerek 5 dakika kadar pişirin. Kıydığınız maydanozu, tuzu, karabiberi, tozşekeri ilave ederek 1-2 kez karıştırın. Sonrasında kenara alarak soğumaya bırakın.

Yağladığınız büyük boy fırın kabına 1 adet yufkayı serip, kenarlarından fazlalıkları koparın. Yumurta, süt, sıvıyağ ve suyu derin bir kapta iyice karıştırın. Başka bir yufkayı rulo halinde sarın 7-8 cm'lik parçalar halinde kopararak hazırladığınız sütlü karışıma batırın ve yan yana tepsiye dizin. Diğer bir yufka ile daha aynı işlemi tekrar edin. Üzerine hazırladığınız kıymayı harcı dökün ve malzemeleri yayın. Diğer 2 yufka yine parça parça kopararak sütlü karışıma batırıp içi malzemenin üzerine dizin.

Kalan son yufkayı da en üste kapatark artan sütlü karışımı böreğin üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin ve sıcak servis edin.

Aşçının notu: Kıymalı kolay su böreğini pişirirken üzerinin kızarmasına ve alt kısmının iyi pişmesine dikkat edin.

Fırın kabınız küçük ise 6 yufka yerine 4 yufka kullanabilirsiniz. Bu durumda malzemeleri 1/3 oranında azatarak kullanın.

Böreğinizin içini kıyma yerine beyaz peynir ve maydanozla da hazırlayabilirsiniz.