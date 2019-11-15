'Benim çok sapık duygularım var' diyen Ercan Harmanca öğretmenliğe döndü

KONYA Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenmenlik yapan Ercan Harmancı eşofmanlı kız öğrenciler için attığı mesaj sonrası öğretmenlikten ihraç edilmişti. Ercan Harmancı açtığı davayı kazandı ve yeniden öğretmenliğe döndü.

Ayşe Kemal İnanç İmam Hatip Lisesi öğretmeni Ercan Harmancı, okuldaki beden eğitimi dersine karşı çıkarak kız öğrencileri görünce tahrik olduğunu yazmıştı.

Harmancı’nın Facebook hesabından şunları yazmıştı:

-“Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor... Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir...”

Öğretmenlikten atılmıştı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen Harmancı hakkında soruşturma başlatmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, konuyla ilgili "En az sizin kadar biz de rahatsız olduk. Ki ben başladığım günden itibaren okullarda beden eğitimi ve müzik derslerini teşvik ediyorum. O yüzden bu tür sapkınlıklar en çok beni rahatsız ediyor" ifadelerini kullanmıştı. Soruşturma sonucunda Ercan Harmancı meslekten ihraç edilmişti.

Karşı dava açtı kazandı

Ercan Harmancı, öğretmenlik mesleğinden ihraç edilmesi kararının ardından Konya 1. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Bu dava mahkeme tarafından “Öğretmenliğe uygun değildir” denilerek reddedildi. Kararı Konya Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıyan Harmancı, davayı kazandı. Ercan Harmancı şimdi öğretmenlik mesleğine geri dönüyor.