Bakırköy’de siyanür intiharının sebebi ortaya çıktı! Anne son anda farketmiş ama

Ancak savcılık, "önce eşinin ve çocuğunun zehirlenmesine sebebiyet verdi, ardından intihar etti" tespiti yaptı. Savcılık olayın sebebini ise şöyle açıkladı: Baba Bahattin Delen'in aşırıcı derecede borçlanıp bunalıma girmesi. İşte infial yaratan olaydan detaylar...