Bakırköy’de siyanür intiharının sebebi ortaya çıktı! Anne son anda farketmiş ama
Türkiye güne infial yaratan yeni bir 'siyanürle intihar' olayıyla uyandı. Bakırköy'de anne-baba ve 7 yaşındaki çocuklarının cansız bedeni bulundu. Savcılık intiharın sebebini 'maddi bunalım' olarak açıkladı.
İstanbul Bakırköy'deki evlerinde: iş adamı Bahattin Delen ile eşi Zübeyde ve 7 yaşındaki çocukları Ali Delen'in cesetleri bulundu, Polisin ilk değerlendirmesi baba Bahattin Delen'in siyanürle intihar ettiği, eşi ve çocuğunun da kokudan etkilendiği yönündeydi.
Ancak savcılık, "önce eşinin ve çocuğunun zehirlenmesine sebebiyet verdi, ardından intihar etti" tespiti yaptı. Savcılık olayın sebebini ise şöyle açıkladı: Baba Bahattin Delen'in aşırıcı derecede borçlanıp bunalıma girmesi. İşte infial yaratan olaydan detaylar...
Türkiye, Fatih’teki 'Yetişkin Kardeşler' ve Antalya’daki 'Şimşek ailesi'nin siyanürle intihar etmesini konuşup tartışırken benzer bir haber Bakırköy’den geldi.
Bakırköy'deki Çukurova apartmanının bir dairesinde biri çocuk üç kişinin cesedi bulundu. Cesetlerin; baba Bahattin Delen (38) anne Zübeyde Delen (38) ve 7 yaşındaki çocukları Ali Delen’e ait olduğu öğrenildi. AFAD ekipleri olay yerinde siyanüre rastladı.