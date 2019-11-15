HABER /  MEDYA

Türkiye 3. vaka ile sarsıldı! RTÜK'ten 'siyanür' açıklaması! Tavrımız katı olacak

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bugün Bakırköy'de siyanür kaynaklı toplu intiharın ardından yapılan haberlere ilişkin, "Toplumumuzun, çocuk ve gençlerimizin ruhsal gelişimine olumsuz etki edebilecek haberlere karşı tavrımız katı olacaktır" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul'da bir evde biri çocuk 3 kişinin kimyasal madde intihar etmesi ile ilgili Twitter'dan açıklama bulundu.

'Tavrımız katı olacaktır'

Şahin, "Haberci dostlarımıza tekraren bir hatırlatmayı zaruri görüyorum. İntihar vakalarını haberleştirirken, nelere sebep olabileceğimizi unutmayalım. Daha önce bu konuda uyarılarımızı yaptık. Toplum sağlığına zarar veren habercilik tarzını terk etmek zorundayız. Haberde bu tarz eylemleri çözüm yöntemi gibi gösteren, öven, haklı veya meşru gösteren ifadeler kullanmayınız. RTÜK olarak, bahse konu haberleri yakın takibe aldık. Toplumumuzun, çocuk ve gençlerimizin ruhsal gelişimine olumsuz etki edebilecek haberlere karşı tavrımız katı olacaktır" dedi.

Daha önce uyarmıştı

Şahin, daha önce de İstanbul ve Antalya'da yaşanan benzer olaylar sonrası uyarıda bulunmuştu.

İlgili Haberler
Ankara'da siyanür alarmı! Siyanürle intihar vakaları için kritik toplantı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bakırköy’de siyanür intiharının sebebi ortaya çıktı! Anne son anda farketmiş ama Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
'Benim çok sapık duygularım var' diyen Ercan Harmanca öğretmenliğe döndü
Konaklama vergisi meclisten geçti! Cumhurbaşkanı'na artırma yetkisi verildi
İşte Türkiye'nin EURO 2020'deki muhtemel rakipleri
Trump senatörleri Erdoğan ile neden buluşturdu? Serdar Turgut'un iddiası olay oldu
5 gündür tampon bölgede bekleyen DEAŞ'lı gece bu minibüste uyuyor
Kahramanmaraş Belediye Başkanı'ndan Trabzonlu kadına: Sizi biz Müslüman yaptık
ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da siyanür alarmı! Siyanürle intihar vakaları için kritik toplantı
'Allahın sopası yok ki...' İklim değişikliği önergesini reddettikten 2 dakika sonra
Hazır yufkadan kolay kıymalı su böreği tarifi
Erdoğan'dan yeni parti kuracak Ali Babacan kararı! Avukatlar istifa etti
Andorra-Türkiye maçını Ivan Kruzliak yönetecek
Elenen Masterchef Mustafa Aydın jüriyi bombayıp çekti gitti edepsiz cuma paylaşımı
Yorumlar 2 yorum