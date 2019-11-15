İç çamaşır seçerken aman dikkat!

İç çamaşırı seçerken nelere dikkat etmek gerekir? İç çamaşırı seçiminde doğru beden seçimi hem rahat etmenize hem de sağlıklı kalmanıza yardımcı olur. Ayrıca iç çamaşırı seçiminde pamuklu modelleri tercih ederek bir sürü hastalıktan korunabilirsiniz. İç çamaşırı seçiminde renkli kumaşlara dikkat edin.

Günün neredeyse tamamında direkt olarak cilde temas eden iç giyim ürünleri sağlık açısından büyük önem taşıyor. Dış giyim seçerken daha güzel ve hoş görünmek için oldukça titiz davranılırken, iç giyim

seçiminde aynı hassasiyet gösterilmiyor. Renk ve model tercihinden önce giyilecek iç çamaşırının sağlık ve hijyen açısından problem yaratmamasına dikkat edilmesi gerekiyor.

Pamuklu iç çamaşırlardan vazgeçmeyin!

İç çamaşırı satın alırken ilk olarak ürünün kumaşına dikkat edilmelidir. Doğal yapısıyla cildin nefes almasına yardımcı olan pamuksu iç giysi ürünleri kullanıcılara sağlık açısından büyük avantaj sağlıyor.

Vücuttaki teri en iyi şekilde emen pamuksu kumaşlar, ciltte bakterilerin oluşmasını engellerken, kullanıcının daha rahat ve konforlu olmasına imkân tanıyor. İç giyimde sıklıkla tercih edilen ve şık duruşuyla ilgi çeken sentetik ve naylon kumaşlı ürünlerden ise kesinlikle uzak durulmalıdır. Deri solunumunu engelleyen bu kumaş türleri özellikle hassas cilde sahip olan kişilerde kaşıntı, pişik, alerji ve egzama gibi cilt rahatsızlıkları oluşturuyor. Bu nedenle pamuklu olmayan iç giyim ürünlerinin

yalnızca özel günlerde kullanılmasına özen gösterilmelidir.

İç çamaşırında doğru beden nasıl seçilir?

İç giyim ürünlerinde kullanıcının kendi beden ölçüsüne uygun olan parçaları seçmesi hem sağlık hem de konfor açısından oldukça önemli. Kullanıcının kendi bedenini tam olarak bilmemesi ve bu nedenle

dar ürünleri tercih etmesi vücutta rahatsızlık yaratırken, birtakım sağlık sorunlarına da neden oluyor. Vücudu sıkıca saran ve hava dolaşımına izin vermeyen ürünler nemi tende sabit tutarak, ciltte bakteri ve enfeksiyon oluşmasına zemin hazırlıyor. Aynı zamanda çok sıkı olan iç çamaşırlar sürtünme ve tahriş gibi sorunlar oluşturarak kullanıcının rahat hareket etmesini engelliyor. Bu nedenle iç giyim ürünleri alırken bedeninize en uygun parçaları seçmelisiniz. Eğer bu konuda yeterince bilgi sahibi

olmadığınızı düşünüyorsanız, alışveriş sırasında ilgili kişilere danışabilirsiniz.

Renkli iç çamaşırlarına dikkat!

Renkli ve eğlenceli desenli iç giysiler genellikle en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Her ne kadar hoş ve şık görünse de bu ürünlerin üretiminde kullanılan boyaların sağlık için risk taşıdığını göz

önünde bulundurmak gerekiyor. Tekstil boyalarının içinde bulunan ve kanserojen maddeler içeren azo boyar maddeler ter ile vücuda girerek, kanser gibi ciddi sağlık sorunları yaratıyor. Bu nedenle iç giyimde kanserojen madde içeren ürünlerden kesinlikle uzak durulmalıdır. Sağlığa zararlı kimyasal maddelerin kullanılmadığı ve azo testinden geçen ürünler tercih edilmelidir.