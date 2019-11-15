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Peş peşe gelen siyanür facialardan sonra Bakanlık harekete geçti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya ve İstanbul'da peş peşe meydana gelen vakalara ilişkin olarak bir açıklama yaparak, söz konusu olayları ve etkilerini araştırmak üzere bir araştırma komisyonu kurulduğunu duyurdu.

Araştırmanın sonuçlarının kamuoyuyla detaylı bir rapor halinde paylaşılacağı ifade edildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya ve İstanbul'daki vakalara ilişkin olarak bir açıklama yaptı ve söz konusu olayları ve etkilerini araştırmak üzere bir araştırma komisyonu kurulduğunu duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak birkaç haftadır gündemde yer alan intihar vakaları karşısında derin üzüntü duymaktayız. Ayrıca bu vakaların kamuoyuyla paylaşım biçimleri, durumu daha hassas bir noktaya çekmektedir.

Söz konusu olayları ve etkilerini araştırmak üzere Bakanlığımız tarafından bir araştırma komisyonu kuruldu.

Araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla detaylı bir rapor hâlinde paylaşacağız.

Yaşanan bu üzücü olaylara ilişkin görüntüler mağdur aileleri olduğu kadar toplumu da defaatle yaralamaktadır. Bu nedenle vakalara ait görüntülerin paylaşılmaması konusunda tüm vatandaşlarımızdan duyarlılık beklemekteyiz.

Derin üzüntü duyduğumuz bu süreçte basın mensuplarımızın da kullanılan dil, video ve fotoğraflarla ilgili üst düzeyde hassasiyet göstereceklerine inanıyoruz."

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