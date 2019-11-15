HABER /  YEREL

İBB'den flaş üst düzey istifa! İmamoğlu'nun çağrısıyla gelen Taylan Engin görevi bıraktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isteği üzerine Balıkesir'den gelip, Ulaşım Daire Başkanlığı görevine başlayan, öğretim üyesi Dr. Taylan Engin istifa etti. İBB Basın Danışmanlığı Koordinatörü Şükrü Küçükşahin, istifayı doğruladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcılığı yapan ve daha sonra geçtiği Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğretim üyesiyken, Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul'a davet edilen Dr. Taylan Engin, İBB Ulaştırma Daire Başkanı olmuştu. 

Engin, bu görevinden istifa etti. İstifayı doğrulayan İBB Basın Danışmanlığı Koordinatörü Şükrü Küçükşahin, Taylan Engin'in, dilekçesini çarşamba günü verdiğini söyledi. Engin'in, bağlı olarak çalıştığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir ile anlaşamadığı iddiaları sorulan Küçükşahin, "Uyumlu bir çalışma sergileyemedikleri şeklinde değerlendirme yapmak daha doğru bir ifade olur" dedi. 

 Taylan Engin kimdir?

Balıkesir'de, 1977 yılında dünyaya gelen Taylan Engin, 1999'da Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Engin, 2005'te aynı üniversitenin Ulaştırma Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans, 2013'te ise Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nde doktora yaptı. Ulaştırma sektörünün özel ve kamusal alanında deneyim sahibi olan Engin, yerel yönetimlerde de farklı görevler üstlendi. Evli ve 2 çocuk babası olan Taylan Engin, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği Bölümü Akıllı Ulaşım Sistemleri Ana Bilim Dalı'nda 'Dr. öğretim üyesi' unvanıyla görev yaparken, 26 Temmuz'da İBB Ulaşım Daire Başkanlığı'na getirilmişti. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Mevlüt Çavuşoğlu için 'sandalye bile verilmedi' diyen CHP'ye Mahir Ünal'dan sert tepki
Ekrem İmamoğlu'nun arkasındaki Abdullah Gül! Londra'da ortaya çıktı
Peş peşe gelen siyanür facialardan sonra Bakanlık harekete geçti
'Allahın sopası yok ki...' İklim değişikliği önergesini reddettiler 2 dakika sonra su bastı
Türkiye 3. vaka ile sarsıldı! RTÜK'ten 'siyanür' açıklaması! Tavrımız katı olacak
'Benim çok sapık duygularım var' diyen Ercan Harmanca öğretmenliğe döndü
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'ın konuğu Ümraniyespor
3.5 yıl sonra eşinden boşandı Bando takımı Erik Dalını çaldı
Galatasaray'da transfer operasyonu! 3 isim kesin yolcu
Uygur Türkü'nü susturucuyla bin dolara öldürülmüş! 700 milyon dolarlık iş
İç çamaşır seçerken aman dikkat!
15 Kasım evde bakım parası yatan yeni iller tam liste
Yorumlar 6 yorum