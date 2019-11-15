Mevlüt Çavuşoğlu için 'sandalye bile verilmedi' diyen CHP'ye Mahir Ünal'dan sert tepki

Beyaz Saray'daki görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ayakta bekletildiği yalanına sarılan CHP'ye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "CHP artık siyaset yapmıyor, apaçık düşmanlık yapıyor" diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın arkasında Çavuşoğlu ve mevkidaşı Pompeo'nun ayakta beklediği kareyi kesip, sadece Çavuşoğlu'nun sosyal medyaya servis edilmesine tepkiler sürüyor.

CHP "ayakta kaldı" demişti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bu görüntüye inanıp, "Zabıt tutuldu mu? Bunun cevabını da Beyaz Saray'da ayakta kalan, kendisine bir sandalye bile verilmeyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bekliyoruz. Senatörler oturuyor, bizim Dışişleri Bakanı ayakta. Bu, uluslararası görüşme değil mi?" diye konuştu.

Sosyal medyaya servis edilen fotoğraf

Çavuşoğlu gibi mevkidaşı Pompeo'nun da ayakta olduğu görülüyor

Muhalefetin hüsran olarak nitelediği ABD ziyaretiyle ilgili eleştirilerine AK Parti'den yanıt gecikmedi. Bir televizyon kanalına konuk olan Ünal, muhalefetin "Türk heyetinin ABD'den elinin boş döndüğü" yönündeki sözlerine şu şekilde tepki gösterdi:

Magazin gazeteciliği tarzı siyaset

"Bütün dünya, Türkiye'nin orada ne yaptığını ve Cumhurbaşkanımızın nasıl bir liderlik diplomasisi yürüttüğünü takdir ederken içeride 'Yok resimde falanca ayaktaydı. Şu görüşmeye neden girdi? Şu nasıl söylendi?' Adeta diplomasi değil de muhalefet, magazin gazeteciliği tarzı siyaseti tercih ediyor."

"Tek bir Amerika yok"

Mahir Ünal, Amerika'da tek bir Amerika olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Trump'ın durduğu yerle bugün ABD'de Türkiye karşıtlarının durduğu yer aynı yer değil. Birilerinin içeride ısrarla bu ziyareti Trump'ın azil süreciyle ilişkilendirmesi de son derece çirkin. Tam tersine, azil süreci konuşulduğu bir dönemde 13 Kasım tarihi çok önceden belirlenmişti. Azil sürecinin görüşmeleriyle aynı güne denk geleceği diye bir durum söz konusu değildi. İçeride CHP, Türkiye'nin kazanımlarını perdelemek için akla zarar birtakım iddialar ortaya atıyor."

"CHP'nin, Türkiye'nin çıkarını korumak için tek cümlesi yok"

CHP'nin bugüne kadar Türkiye çıkarlarını korumaya dönük tek bir cümlesi ve hassasiyeti olmadığını savunan Ünal, "PYD/YPG'ye terör örgütü değildir, diyen muhalefetle karşı karşıyayız." dedi.

Muhalefetten gelen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ayakta olduğu yönündeki eleştiriye de açıklık getiren Ünal, "ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da ayakta. Fotoğrafı kesip dezenformasyon malzemesi olarak kullanan bir yapının, siyasetle, muhalefetle, eleştiri ile ilgisinin olduğunu düşünmüyorum. CHP artık siyaset yapmıyor, apaçık düşmanlık yapıyor." diye konuştu.