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Portekiz Milli Takımı'ndan asker selamı paylaşımı! UEFA buna ne diyecek

Portekiz Milli Takımı'nın resmi Twitter hesabı, gol anonsunu asker selamı görseli ile yaptı!. A Milli Takım futbolcularının yaptığı asker selamı sonrası soruşturma açan UEFA bakalım nasıl bir tavır takınacak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde dün gece 3 grupta toplam 7 maç oynanırken Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maçta Litvanya'yı 6-0'la geçti. 

Portekiz milli takımının resmi Twitter hesabı, Pizzi'nin attığı golün arından asker selamı verdiği fotoğrafı paylaştı.



UEFA soruşturma açmıştı
Hatırlanacağı gibi UEFA, A Milli Takım futbolcularının Andorra ve Fransa maçlarında atılan gollerden yaptığı asker selamı sonrası soruşturma açmıştı.



Bakalım UEFA ne diyecek
UEFA'nın Portekiz Milli Takımı'na soruşturma açıp açmayacağı ise merak konusu.

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