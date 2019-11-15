Türkiye'den Almanya'ya Ahmed Kutucu çalımı

Almanya'nın peşinden koştuğu Schalke 04 forması giyen Ahmed Kutucu, Andorra maçı ile birlikte ilk kez A Milli Takım kadrosunda yer alacak.

EURO 2020 Elemeleri'ndeki son maçında 17 Kasım'da deplasmanda Andorra'yla karşı karşıya gelecek A Milli Takım'ın, bugün bu ülkeye yapacağı yolculuk öncesinde aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

9 futbolcu kadrodan çıkarıldı

Buna göre; Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok aday kadrodan çıkarıldı.

Genç isimler davet edildi

Bu futbolcuların yerine ise Ümit Milli Takım'ın Andorra maçı aday kadrosuna davet edilen Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür A Milli Takım'a alındı.





Almanlardan hızlı davrandık

Bu isimlerden en dikkat çekici olan ise Ahmed Kutucu oldu. Almanya Futbol Federasyonu, genç futbolcuyu milli takım için ikna etmeye çalışıyordu ancak A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Almanlardan daha hızlı davrandı ve Ahmed'i kadroya çağırdı.





1 dakika bile forma giyse yeter

Almanya'nın da hedefinde olan 19 yaşındaki forvet Ahmed Kutucu pazar akşamı oynanacak Andorra'da 1 dakika bile forma giyse artık tamamen Türkiye milli Takımı oyuncusu olacak ve Almanlar'ın hayalleri suya düşecek.





Rövanşı alacağız

Geçmiş dönemde Mesut Özil, İlkay Gündoğan, Kerem Demirbay ve Suat Serdar gibi futbolcuları Almanya'ya kaptıran Türkiye, böylece Almanlardan rövanşı da almış oldu.

Ahmed Kutucu kimdir?

Almanya Gelsenkirchen doğumlu genç futbolcu Ahmed Kutucu, 2000 yılında dünyaya gelmiştir. Almanya’nın Essen takımı alt yapısında futbol yaşantısına adım atmış ardından Schalke 04 Jgd. takımı alt yapısına geçmiş ve son olarak Schalke 04 U19 takımına kadar yükselmiştir. Günümüzde Schalke 04 takımının formasını giymekte ayrıca, Türkiye U17 Milli takım forması ile ülkemizi temsil etmektedir.

Monaco da peşinde

Türk asıllı futbolcu Ahmed Kutucu için Monaco’nun devrede olduğu ve transfer etmek istediği bildirilmiştir. Ancak Almanlar Kutucu’yu bırakmak istemiyor ayrıca Milli takımlarına kazandırmak için girişimlerde bulunuyorlar. Baba tarafından aslen Zonguldak’lıdır.