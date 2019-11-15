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Trabzonspor Uğurcan Çakır için 20 milyon euro istiyor

Liverpool’un transfer gündeminde yer alan Trabzonsporlu genç file bekçisi Uğurcan Çakır hakkında son dakika transfer açıklaması geldi.

Trabzonsporlu genç file bekçisi Uğurcan Çakır hakkında son dakika transfer açıklaması geldi.

''Resmi transfer teklifi yok''
Radyospor’dan Salim Manav’ın canlı yayın konuğu olan Uğurcan Çakır’ın menajeri Engin Kırkpınar, “Uğurcan Çakır göz önünde olan ve takip edilen bir kaleci fakat şu anda Trabzonspor Kulübü’ne gelen resmi transfer teklifi yok. Devre arasında transfer olayları kolay olmuyor. Sezon sonunda ancak bir şeyler olabilir. Transfer sürecinde kulüplerin scout ekipleri belirlediği oyuncuları sezon içerisinde takip ederler raporlar olumlu olursa resmi transfer teklifi yapılır. Uğurcan’la devamlı görüşüyoruz, kendisi çok profesyonel bir futbolcu. Uğurcan’ın her zaman Avrupa hedefi var fakat şu lig olursa ya da bu takım olursa diye bir şey yok. Uğurcan’ın iki hedefi var. Trabzonspor’da lig şampiyonluğu yaşamak ve onun devamında da Avrupa’da oynamak.” ifadelerini kullandı.

''Trabzonspor, en az 20 milyon Euro ister''
“Sadece Liverpool değil 3-4 tane İngiliz, 3 tane İspanyol, 4 tane de Fransız kulübü Uğurcan’ı izliyor, bu transfer devre arasında olur mu?'' sorusuna yanıt veren Kırkpınar, ''Bence çok zor bir ihtimal sezon sonunu da bekleyip göreceğiz. Yusuf Yazıcı’dan sonra Trabzonspor’un 20 milyon Euro altında bir ücrete Uğurcan’ı göndereceğini düşünmüyorum.” dedi.

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