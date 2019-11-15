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Bakan Süleyman Soylu açıkladı! DEAŞ'lı terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı ettiği ancak Yunanistan kabul etmediği için tampon bölgede bekleyen IŞİD'linin ABD'ye gönderildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin sınır dışı etmesi sonrası Yunanistan'ın ülkesine kabul etmediği ve ABD'ye gönderilmesi için seyahat belgesi düzenlenmesinin beklendiği ABD vatandaşı yabancı terörist Muhammad Darwis hakkında açıklamalarda bulundu.

Uçakla Amerika'ya sınır dışı edildi

Soylu, "Yunanistan'la bizim aramızdaki sınırda kalan Amerikalı, biraz önce İstanbul'dan uçakla Amerika'ya sınır dışı edildi" dedi.

Detaylar inceleniyor

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Soylu, Beyaz Miğferler'in kurucusu James Gustaf Edward Le Mesurie'in ölümüne yönelik soruşturmaya ilişkin, "İlk önemli detay evin kapısının, evin içerisinden bizim bildiğimiz usullerin dışında güçlü bir kilide sahip olduğu. Yukarıdan aşağı düşerken bilek kısımlarında kırılma söz konusu. Bütün bunlar üzerinden bir değerlendirme söz konusu" diye konuştu. 

Siyanür satışı ile ilgili gerekenler yapılacak

Soylu, intihar olaylarıyla gündeme gelen siyanür satışına ilişkin ise "Arkadaşlarımız bir araya gelerek bir değerlendirme yapacak. Yapılması gerekenlerle ilgili bir adım atılacak" ifadesini kullandı.

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