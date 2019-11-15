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Eminönü balık ekmek tekneleri şimdilik kalkmıyor! İBB karar almış

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Eminönü'ndeki teknelerde balık- ekmek satan esnafın tahliye edilmesiyle ilgili yazıyı Fatih Kaymakamlığı'na göndermediği ortaya çıktı. İBB, tahliye işlemini Eminönü'nde yapılması düşünülen düzenleme çalışmasıyla başlatacak.  

Eminönü'ndeki teknelerde ekmek arası balık satan esnaf, yasal tahliye işleminin ne zaman başlayacağını endişeyle beklerken, İBB'nin tahliyenin başlatılmasıyla ilgili yazıyı Fatih Kaymakamlığı'na göndermediği anlaşıldı. İBB Başkan Danışmanı ve Sözcüsü Murat Ongun, 5 Kasım'da, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, teknelerin tahliyesi için kaymakamlığa İBB'den yazı gönderildiğini belirtmişti. Aradan 10 günden fazla zaman geçmesine rağmen kaymakamlık nezdinde yapılan araştırmada, İBB'den yazının gitmediği anlaşıldı.

Konuyla ilgili İBB yetkilisi, "İlgili birimlerden aldığımız bilgiye göre doğru, henüz söz konusu yazı Fatih Kaymakamlığı'na gönderilmemiş. İBB'nin Eminönü'nde yapacağı düzenleme çalışması başlamadan aylar önce balıkçıların tahliye edilmesinin doğru olmayacağı düşünülmüş. Tahliye işleminin, yapılacak düzenleme çalışmasıyla koordineli olmasına karar verilmiş. Düzenleme çalışması başlamadan bölgeyi boş yere boşaltmanın doğru olmayacağı düşünülmüş. Bunun için yazı henüz kaymakamlığı gönderilmemiş" dedi. 

Mahkeme reddetmişti

İBB tarafından Eminönü'nde yapılması düşünülen yeni düzenleme için bölgede ekmek arası balık satan esnafa bildirimde bulunulmuş, 1 Kasım'da dolan sözleşme sürelerinin yenilenmeyeceği duyurulmuştu. Bildirim üzerine esnaf temsilcileri, mahkemeye başvurarak, İBB'nin kararı ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldırmıştı. Mahkeme, ilk anda başvuru üzerine yürütmeyi durdurma kararı vermiş; ancak daha sonra İBB'nin işleminin idari karar olmadığı, bildirim olduğu gerekçesiyle davayı incelenmeksizin reddederek, yürütmeyi durdurma kararını kaldırmıştı.

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