Instagram beğeni gizleme güncellemesi getirdi Twitter yıkıldı
Geçtiğimiz günlerde uygulamaya konulmayan instagram beğeni gizleme güncellemesi resmen başladı.
Instagram beğeni sayısı gizleniyor mu? : İnstagram daha önce yaptığı açıklamada beğen butonunun silinmeyeceğini açıklamıştı. Twitter'da en çok konuşulan konular arasına giren bu güncelleme birçok kullanıcısının tepkisine yol açtı.
Sosyal medya devi instagram ise yaptığı açıklamada: “Bazı kişilerin toplam beğenilerini ve video görüntülemelerini gizleyen bir test yapıyoruz. Bu test, şu an için, şu ülkelerde geçerli: Avustralya, Brezilya, Kanada, İrlanda, İtalya, Japonya ve Yeni Zelanda” ifadelerini kullandı.
Yaptığı bir ikinci açıklamada ise instagram: "Arkadaşlarınızın; paylaştığınız fotoğraflara ve videolara odaklanmasını istiyoruz, onların kaç tane beğeni aldıklarına değil. Kendi beğeni sayınızı, sizin kimler tarafından beğenildiğinizi gösteren listeye tıklayarak görebilirsiniz ancak arkadaşlarınız ilgili gönderinizin ne kadar birey tarafından beğenildiğini göremez” dedi.
Instagram beğeni güncellemesi herkese uygulanacak mı? Şu an için henüz bu sorunun bir cevabı yok ancak Instagram ekibinin bu konuda kararlı olduğu biliniyor. Zira son açıklamasında bunu açıkça dile getiren ekip, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu değişikliğin Instagram kullanıcılarının deneyimlerine nasıl bir fayda sağlayabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için sabırsızlanıyoruz.”