Instagram beğeni gizleme güncellemesi getirdi Twitter yıkıldı

Instagram beğeni güncellemesi herkese uygulanacak mı? Şu an için henüz bu sorunun bir cevabı yok ancak Instagram ekibinin bu konuda kararlı olduğu biliniyor. Zira son açıklamasında bunu açıkça dile getiren ekip, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu değişikliğin Instagram kullanıcılarının deneyimlerine nasıl bir fayda sağlayabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için sabırsızlanıyoruz.”