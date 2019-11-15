HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

YouTube çocuklar için düzenleme getirdi

YouTube, çocuklar için videolarında düzenlemeye gidiyor, artık çocuklar beğeni ve yorum yapamayacak,abone sayılarının gösterilmeyecek ve kişileştirilmiş reklamlara artık yer verilmeyecek.

Amerikan teknoloji şirketi Google'un, video paylaşım sitesi YouTube'da çocuklara yönelik paylaşımlar için İnternette Çocukların Mahremiyetinin Korunması Yasası uyarınca bazı değişiklikler yapacağını duyurdu.

Şirketin YouTube kullanıcı destek sayfasında yapılan açıklamada, ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile varılan adli uzlaşma anlaşması kapsamında çocuklara yönelik video paylaşımlarının sunumunda ve bu içeriklere yönelik reklam uygulamalarında düzenlemelere gidileceği bildirildi.

Çocukları hedeflediğini belirtecek

Açıklamada, çocuklara yönelik video paylaşımı yapanların, yükledikleri videoların çocukları hedeflediğini veya çocukların ilgisini çekebilecek içeriğe sahip olduğunu önceden belirtmesinin zorunlu olacağı kaydedildi. Bunun yapılmaması durumda ise bu tip içeriklerin makine öğrenimi yazılımlarıyla otomatik olarak saptanarak yeni kuralların yükleyicilerden bağımsız olarak uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada, çocukların veya çocuk karakterlerin yer aldığı, popüler çocuk programlarına veya çizgi ve animasyon karakterlere odaklanan, oyun amaçlı rol yapma ve oyuncaklarla hikaye anlatma unsurları içeren, çocuk karakterlerin oyun amaçlı rol yaptığı ve hayali oyun dünyaları kurduğu doğal oyun eylemlerine yer veren veya popüler çocuk şarkıları, hikayeleri ve şiirleri içeren videoların çocuklara yönelik içerikler olarak değerlendirileceği belirtildi.

Kişiselleştirilmemiş reklamlar yayınlanmayacak

Öte yandan Google, YouTube'da çocuklara yönelik olduğu belirtilen veya belirlenen videolarda kişiselleştirilmiş reklam yayımlanmayacağını ve izleyici verilerinin bu amaçla toplanmayacağını bildirdi.

Şirket, söz konusu videolarda yalnızca kişiselleştirilmemiş reklamların yayımlanacağını ifade etti.

Yorum ve beğeni olmayacak

Açıklamada ayrıca çocuklara yönelik videolara yorum yapılamayacağı, beğeni ve abone sayılarının gösterilmeyeceği de kaydedildi.

Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeye uyumu sağlamak üzere içerik üreticilerine 4 ay süre tanınacak.

Google, YouTube'daki çocuk videolarında kişiselleştirilmiş reklamlar yayımlayarak Çocukların Mahremiyetinin Korunması Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle açılan soruşturmada FTC'ye 170 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Instagram beğeni gizleme güncellemesi getirdi Twitter yıkıldı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Beşar Esad hain planını itiraf etti: Türklere karşı savaşın dedim ama…
Bakan Süleyman Soylu açıkladı! DEAŞ'lı terörist sınır dışı edildi
Yargıtay'dan bir emsal karar daha! 'Şirket aracını özel işte kullanmak' haklı fesih sebebi
Portekiz Milli Takımı'ndan asker selamı paylaşımı! UEFA buna ne diyecek
Siyanür intiharlarının tartışıldığı Habertürk canlı yayınında 'Ahmet kaşınma' şoku
Türkiye'den Almanya'ya Ahmed Kutucu çalımı
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sevinci
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Meclis'te bütçeyi sundu! Bütçe 177 milyar
Trabzonspor Uğurcan Çakır için 20 milyon euro istiyor
Metin Feyzioğlu'ndan sanatçılara önemli çağrı: Anlatmaları gerekir
Okullarda ilk ara tatil bugün başladı! İstanbul havalimanı hareketlendi
2. yargı paketi ne zaman çıkar af maddeleri neler?
Yorumlar