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Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında patlama 1 işçi öldü 1 işçi yaralı

Demirören Haber Ajansı

KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikalarındaki (Kardemir) yüksek fırında meydana gelen gaz basıncı patlamasında, müteahhit firma çalışanı işçilerden Mehmet Hayri Akpınar hayatını kaybetti, Ahmet Akbulut yaralandı.

KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikalarının (Kardemir) 1 nolu yüksek fırınında yaşanan olayda; müteahhit firma işçileri Mehmet Hayri Akpınar ve Ahmet Akbulut, yenileme işlemi yaptıkları sırada, gaz basıncı patlaması meydana geldi. Patlamada 2 işçi de yaralandı.

İki işçi, fabrikanın ambulansıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Akpınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye akın eden Akpınar'ın çalışma arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

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