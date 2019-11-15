FETÖ'cü Hakan Şükür'den Ali Saydam'a ağır sözler ruhunu satmış

FETÖ firarisi Hakan Şükür, siyanürle intihar olayının tatışıldığı Habertürk'teki programda ekonomi göndermesi yapan Ahmet Kasım Han'a 'Ahmet kaşınma' diyen Ali Saydam'a çok sert sözlerle yüklendi.

FETÖ firarisi Hakan Şükür, kaçtığı ABD'den yine esti gürledi. Hakkında çok sayıda davadan yargılanan eski futbolcu, Bakırköy'de 3 kişilik ailenin siyanürle intiharıyla ilgili çok konuşulacak bir tweet attı.

Habertürk ekranlarında bu sabah canlı yayınlanan "Para" programında Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, "Ekonomik değildir, çünkü ekonomi iyi" deyince, iletişimci yazar Ali Saydam "Ahmet, kaşınma" karşılığını vermişti.

Ali Saydam'a ağır sözler

Hakan Şükür bu diyalogların yer aldığı videoyu Twitter sayfasında paylaşarak, "Bu kepazeliğe , ruhunu satmışlığa kelime bulamadım, siz koyun istedim" ifadelerine yer verdi.

Sebebi aşırı borçlanma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada intiharın nedeni olarak Bahattin Delen’in maddi kriz içerisinde olması gösterildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kuyumcukent’te altın ticaretiyle uğraştığı ve bir takım internet siteleri üzerinden kayıtdışı ticari işlemler nedeniyle aşırı derecede borçlandığı... Girdiği bunalımın etkisi ile önce eşinin ve çocuğunun zehirlenmesine sebebiyet verdikten sonra intihar ettiği değerlendirilmiştir."

İntihar mesajı ortaya çıktı

Bahattin Delen'in eşi Zübeyde Delen ve çocukları Ali Delen'in siyanürle zehirleyip intihar ettiği ortaya çıktı. Bahattin Delen'in telefonunda, "Önce eşimi ve çocuğumu zehirleyip sonra kendim intihar edeceğim" şeklinde mesaj olduğu öğrenildi.