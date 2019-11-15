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Türkiye'den çok önemli S-400 ve F-35 açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı televizyon programında çok önemli açıklamalar yaptı. Kalın, dünyanın gündeminden düşmeyen S-400 ve F-35'lerle ilgili son dakika gelişmesini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın TRT Haber'de Aysun Torun Orhan'ın sorularını yanıtladı. Kalın, S-400 ve F-35'lerle ilgili son dakika bilgisini paylaştı. 

'Bugün itibarıyla başladı'

Kalın yaptığı açıklamada, ''ABD, NATO'nun burada bir rolü yok dediler. Beyaz Saray'daki görüşmede benle O'Brien ile biz görevlendirildik. Biz S-400'leri alma kararını bir gecede vermedik. S-400 ve F-35 için ortak mekanizma bugün itibarıyla çalışmalara başladı.'' ifadelerini kullandı.

Süreç nasıl işleyecek?

Kalın sözlerine, ''S-400'ler NATO sistemine entegre edilmeyecek. Süreç ABD ile ikili ilerleyecek. Diyorlar ki S-400'leri elinizden çıkarmazsanız kat sayı uygularız. Sonra dediler ki Türkiye'ye geldiği gün yaptırımı başlatırız, bu aşamayı da geçtik. Şimdi aktif hale getirdiğiniz takdirde diyorlar. Geri adım söz konusu değil, Türkiye S-400'ü aktif edecek.'' diye devam etti.

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